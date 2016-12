F35, Scanu (Pd): aerei siano sicuri

17:39 - "Le notizie che arrivano dagli Stati Uniti confermano la bontà della nostra proposta di moratoria sugli F35 e di richiesta di un dimezzamento delle spese". Lo dice Gianpiero Scanu, capogruppo Pd in Commissione Difesa alla Camera in merito all'acquisto degli aerei da guerra da parte dell'Italia. "Ritirarci adesso sarebbe prematuro e per questi ci muoveremo col buonsenso. Certamente non compreremo aerei che non siano assolutamente affidabili", ha aggiunto.