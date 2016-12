Ex coniglietta di Playboy si converte all'Islam

12:15 - "Questa per me è una rinascita. Ora finalmente mi sento vicina a Dio". Così Felixia Yeap, ex coniglietta di Playboy, annuncia ai suoi fan di aver abbracciato l'Islam e di aver abbandonato la "vecchia vita" da cover girl. La sua conversione, inaspettata, è avvenuta a Kuala Lumpur, in Malaysia.

Felixia Yeap, 28 anni, ha studiato per mesi la religione islamica, prima di sentirsi pronta alla conversione e a quella che l'ex conoglietta di Playboy ha definito "rinascita". Ringrazio tutto coloro che hanno pregato e pregano ancora per me, ha detto Felixia ai suoi fan.