20:16 - Secondo i primi exit poll dell'istituto di sondaggi Csa, in Francia nel voto per le elezioni europee il Front National di Marine Le Pen è in testa con il 25%, l'Ump è al 20,3%, il Partito socialista al 14,7%. Se i dati saranno confermati, il Partito socialista raccoglierebbe il peggior risultato elettorale della sua storia. Il premier Manuel Valls prevede un intervento pubblico in serata.