Europarlamento, Schulz rieletto presidente Tajani (FI) e Sassoli (Pd) vicepresidenti

22:20 - Martin Schulz è stato rieletto presidente del Parlamento europeo. Il socialdemocratico tedesco ha ottenuto al primo scrutinio 409 voti su 612 espressi (723 i presenti, 111 le schede bianche o nulle). Il voto, a scrutinio segreto, ha visto Schulz battere lo spagnolo Pablo Iglesias (51 voti), l'austriaca Urlike Lunacek (51) e il britannico Sajjad Karim (101). Eletti vicepresidenti Antonio Tajani (Forza Italia) e David Sassoli (Pd).

Schulz ha definito la disoccupazione giovanile "una minaccia per la democrazia". Continuando a parlare delle priorità, ha poi indicato l'esigenza di politiche per l'immigrazione "più umane", il completamento dell'unione bancaria, la trattativa per l'accordo Ue-Usa, la creazione di una "carta dei diritti digitali", la "giustizia per le persone e le imprese" e "una politica energetica per essere indipendenti e per avere un giusto prezzo per le imprese".



Secondo il neopresidente, la nomina di Jean Claude Juncker per la presidenza della Commissione Ue è "un passo in avanti fondamentale per il parlamentarismo europeo" ed "un passo di cui dobbiamo essere fieri". Tale processo "porterà un enorme cambiamento nella democrazia europea".



Vicepresidenza, Tajani il più votato - L'europarlamentare di Forza Italia, già ex vicepresidente della Commissione Ue, Antonio Tajani, è stato eletto primo vicepresidente dell'assemblea di Strasburgo. A Tajani è andato il maggior numero di preferenze, 452, espresse al primo scrutinio.



Sassoli passa alla seconda votazione - Alla seconda votazione conquista l'obiettivo anche l'europarlamentare del Pd David Sassoli. E' lui stesso ad annunciarlo su Twitter: "Vicepresidente del Parlamento europeo. Con me due parole d'ordine: trasparenza e semplicità". A Sassoli, alla sua seconda legislatura europea, sono andate 394 preferenze.