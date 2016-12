Esplosivo sul treno Parigi-Venezia:fermato egiziano che abita in Italia

19:39 - La polizia francese ha fermato, vicino al confine svizzero, un terrorista egiziano, di 33 anni, sul treno che va da Parigi a Venezia. L'uomo, che viveva in Italia, trasportava nel suo bagaglio a mano dell'esplosivo. Il 33enne è stato posto in custodia cautelare per "trasporto e detenzione di prodotti esplosivi", riferisce il tribunale di Besançon.

L'egiziano aveva nascosto il materiale esplosivo all'interno di una bottiglia a sua volta sistemata all'interno di un recipiente sotto pressione e quindi infilato nei bagagli durante il viaggio. La presenza dell'oggetto ha però attirato l'attenzione dei doganieri francesi che, ha spiegato il procuratore di Besançon, Alain Saffar, hanno quindi scoperto l'esplosivo.



A quel punto, il passeggero è stato fatto scendere dal treno ed è stato trasferito alla dogana di Vallorbe, mentre una squadra di artificieri è arrivata in elicottero per procedere alle verifiche della bottiglia.