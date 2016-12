Esplosione in Messico: due morti

23:26 - Due persone sono morte e almeno altre sette sono rimaste ferite in una forte esplosione che ha distrutto parte di un centro commerciale a Reynosa, nello stato di Tamaulipas, in Messico. Secondo quanto riferito dai media locali, l'esplosione sarebbe dovuta a un accumulo di gas in una cucina cinese, e non avrebbe dunque nessun legame con l'ondata di violenza per la quale il governo federale ha lanciato un piano militare proprio a Tamaulipas.