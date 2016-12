Esplosione a Gaza, bimbi tra le vittime Uccisi tre comandanti di Hamas

Tre comandanti del braccio armato di Hamas sono stati uccisi in un raid aereo israeliano a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. Lo hanno annunciato le stesse Brigate Al Qassam. Le vittime sarebbero Mohammed Abu Chamala, Raed al-Atar et Mohammed Barhoum. La moglie e la figlia di un capo militare di Hamas erano state uccise in un altro raid. Il movimento non ha fornito però dettagli sulla sorte di Mohammed Deif, marito e padre delle vittime.

19:16 Almeno 20 morti nelle ultime ore

Giornata di fuoco nella Striscia di Gaza dove l'aviazione israeliana ha colpito in continuazione una sessantina di obiettivi. Il bilancio delle ultime ore è di una ventina di morti. La agenzia di stampa al-Ray, vicina a Hamas, ha aggiornato in serata il bilancio dei morti dall'inizio delle operazioni israeliane a 2078. I feriti sono oltre 10mila.

18:50 Ancora razzi sul Sud di Israele

Intensi lanci di razzi palestinesi da Gaza sono stati segnalati in serata in diverse località nel Sud di Israele. A Beer Sheva (Neghev) due razzi sono stati intercettati dalle batterie di difesa. Nel Neghev occidentale la popolazione è nei rifugi. Dalla mattinata, riferiscono i mass media, Hamas ha sparato quasi cento razzi e colpi di mortaio.

14:52 Israele richiama 10mila riservisti

Il governo israeliano ha annunciato oggi il richiamo di 10mila riservisti delle forze armate, mentre da diverse ore proseguono con insistenza lanci di decine di razzi palestinesi da Gaza. Lo rendono noto i media locali.

12:47 Hamas: raid contro bimbi come Olocausto

"Combatteremo fino alla fine" per difendere il popolo e il territorio palestinese: lo ha detto il leader di Hamas, Khaled Meshaal, all'agenzia turca Anadolu. L'uccisione dei bambini nei raid israeliani su Gaza è "un vero Olocausto", ha aggiunto.

12:14 Sirene nel Sud d'Israele, decine di razzi

Sirene di allarme risuonano in diverse località nel Sud di Israele, tra cui Ashdod e Ashqelon. Dall'inizio della mattinata sono stati sparati da Gaza una trentina di razzi (in parte intercettati dalle batterie di difesa) e di colpi di mortaio, come ha riferito radio Gerusalemme.

11:26 Esplosione in cimitero, 3 morti

Tre persone sono state uccise da una esplosione avvenuta oggi nel cimitero di Sheikh Radwan (Gaza). Contemporaneamente in un altro cimitero (a Sajaya) si svolgevano i funerali di un adulto della famiglia a-Rifi ucciso oggi con tre bambini: due fratelli e un cugino.

11:06 Razzi su un villaggio israeliano, un ferito grave

Dodici razzi sono stati sparati da Gaza sul vicino villaggio israeliano di Nahal Oz, come riferisce il portavoce militare israeliano secondo cui un civile è rimasto gravemente ferito. Sirene di allarme risuonano intanto a Beer Sheva, la maggiore città del Neghev.

10:04 Esplosione a Gaza, 5 morti fra cui 3 bimbi

Due adulti e tre bambini - tutti al di sotto di 10 anni di età - sono rimasti uccisi stamane in una esplosione verificatasi nella via Nafak di Gaza City. Lo riferiscono fonti locali. Non si sa l'identità delle vittime, colpite in apparenza da un razzo israeliano. Oggi a Rafah si svolgeranno funerali di massa per i tre comandanti di Hamas uccisi in un bombardamento israeliano.

09:36 Al-Ray: 30 palestinesi uccisi nelle ultime 24 ore

Oltre 30 palestinesi sono morti nelle ultime 24 ore sotto il fuoco israeliano a Gaza, secondo i dati pubblicati dall'agenzia al-Ray, vicina a Hamas. Il bilancio complessivo dall'inizio di luglio secondo l'agenzia è d 2060 vittime palestinesi.

09:26 Netanyahu: "Hamas e Isis due rami dello stesso albero"

Hamas e i jihadisti dell'Isis sono "due rami dello stesso albero. Hamas è simile all'Isis, l'Isis è simile a Hamas": lo ha affermato il premier israeliano Benyamin Netanyahu commentando con alcuni giornalisti le immagini della decapitazione del reporter statunitense James Foley. "Entrambi sono nemici della pace, nemici di Israele, nemici dei Paesi civili".

08:15 Raid sulla Striscia, otto morti

Otto palestinesi sono rimasti uccisi nella notte da raid aerei israeliani sulla Striscia di Gaza, secondo quanto riferiscono i servizi di soccorso locali. I bombardamenti hanno completamente distrutto un edificio a Rafah, nel sud della Striscia, causando sette morti, mentre un altro palestinese è morto in un raid sul campo profughi di Nuseirat, nel centro.

02:00 Onu: Israele e Palestina tornino a dialogare

Il Consiglio di sicurezza dell'Onu ha fatto appello a Israele e ai palestinesi perché tornino a parlarsi per trovare un accordo in vista di "una tregua durevole e perenne". La dichiarazione è stata adottata all'unanimità dai suoi 15 Paesi membri del Consiglio.