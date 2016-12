Esplode petrolchimico in Olanda

01:08 - Una doppia esplosione, seguita da un violento incendio, ha investito un petrolchimico del gigante anglo-olandese Shell a Moerdijk, in Olanda. Al momento non si registrano vittime. L'esplosione si è verificata durante un cambio di turno e le cause sono in via di accertamento. Molta paura nella zona. L'enorme fiammata, visibile a chilometri, ha generato una nube di fumo. Intervenute diverse squadre dei pompieri che hanno circoscritto il fuoco.