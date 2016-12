Esplode generatore a Gibilterra

00:00 - Un incendio in una centrale elettrica, dovuto all'esplosione di un generatore, ha lasciato al buio gran parte di Gibilterra mentre una nuvola di denso fumo nero ha avvolto la zona. La polizia ha consigliato a tutti gli abitanti, in particolare ai residenti vicino alla centrale, di rimanere in casa e di tenere chiuse le finestre. Non si registrano feriti. La polizia ha scartato l'ipotesi che possa essersi trattato di un atto di sabotaggio.