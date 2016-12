16:27 - La minaccia terroristica dell'Isis durerà per i prossimi vent'anni, anche per l'Ue. Lo ha detto Peter Neumann, tra i massimi esperti di terrorismo internazionale. "Dobbiamo contare sul fatto che almeno una minoranza di questi prima o poi sarà attiva anche in Europa". Per Neumann sta crescendo una "nuova, giovane Al Qaeda", una generazione di terroristi formati nelle lotte in Siria e in Iraq.