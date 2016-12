23 marzo 2014 Erdogan, la miss e il presunto video hard: il web si scatena contro la censura Tam tam sui social dopo la chiusura di Twitter. Tra pettegolezzi e smentite la campagna elettorale si infiamma Tweet google 0 Invia ad un amico

11:46 - L'atmosfera di caos che si vive in Turchia prima del voto non dipende solo dalle imminenti elezioni, ma dal gossip. Infatti, secondo le malelingue, il video hard di cui si parla da mesi dove sarebbe coinvolto Recep Tayyip Erdogan e la bellissima ex Miss Turchia Defne Samyeli, sarebbe pronto ad uscire. Notizie vere? Notizie false? Impossibile, al momento, verificare.

Se tutto ciò dovesse risultare vero scoppierebbe uno scandalo di proporzioni piuttosto serie. L'attraente Defne è stata vista diverse volte con il premier in occasioni ufficiali, è entrata nelle grazie della moglie tanto da essere considerate amiche e ora... Lei si è subito affrettata a smentire ogni voce su un possibile legame col leader. Sta al popolo decidere se crederci o no. Ovviamente dal partito del premier fioccano le smentite e più d'uno incolpa i leader dell'opposizione di complotto.

La messa al bando di Twitter - Intanto le autorità turche hanno spiegato la messa al bando di Twitter perché considerata "faziosa" visto che non ha impedito "la sistematica diffamazione" del governo - si legge in una nota diffusa dall'ufficio del premier - "facendo circolare intercettazioni telefoniche acquisite illegalmente e falsificate". Ankara ha anche impedito l'accesso a Google Dns, uno dei siti più utilizzati per aggirare il blocco a Twitter. C'è chi la considera una misura eccessiva e stupida ma Erdogan non è dello stesso avviso. Infatti, dopo il voto del 30 marzo, ha promesso che chiuderà anche Facebook e Youtube.