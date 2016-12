Entra alla Casa Bianca con un coltello L'intruso era un reduce di guerra

Un uomo ha scavalcato la recinzione della Casa Bianca, lanciandosi in una folle corsa per il prato che circonda la residenza presidenziale. Gli agenti di sicurezza hanno fatto evacuare parte dell'edificio. Dopo poco l'uomo, Omar Gonzalez, 42 anni, reduce di guerra, è stato fermato e l'allarme è rientrato. Al momento dell'intrusione, il presidente Barack Obama e la sua famiglia non erano presenti, in quanto partiti per la loro residenza di Camp David.

L'intruso aveva un coltello - Secondo i media americani l'intruso aveva un coltello. Gonzalez, di Copperas Cove, nel Texas, ha raccontato agli addetti alla Sicurezza di essere un reduce che ha compiuto tre missioni in Iraq. La famiglia ha rivelato che gli era stato diagnosticato un trauma da post-guerra: negli ultimi due anni viveva per strada con i suoi due cani. Dopo l'incidente, i Servizi segreti hanno intensificato le procedure di Sicurezza alla Casa Bianca.



"Abbiamo parlato con lui l'11 settembre e ci aveva detto che sarebbe andato all'ospedale dei veterani per farsi curare", ha raccontato un parente, che ha chiesto di non essere identificato in quanto le indagini dei Servizi segreti sono ancora in corso. "Era depresso da molto tempo e prendeva antidepressivi e pillole contro l'ansia. Credo però che abbia smesso, altrimenti tutto questo non sarebbe successo", ha aggiunto. Un portavoce dell'esercito ha confermato che Gonzalez è stato nell'esercito e si era ritirato nel 2012.



Paura per un'auto che non si ferma al check point di sicurezza - Un altro tentativo di entrare alla Casa Bianca in meno di 24 ore. Un uomo a bordo della sua auto non si è fermato allo stop degli agenti ed è arrivato all'entrata prima di essere arrestato. Lo ha riferito il portavoce dei servizi segreti, Brian Leary. L'incidente, avvenuto all'altezza dell'ingresso tra 15 Street ed E, è il secondo alla Casa Bianca dopo quello di Omar Gonzalez.