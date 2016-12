18:03 - In via prudenziale, a causa dell'escalation degli scontri in Iraq, Eni ha deciso di ridurre il proprio personale nel Paese, mantenendo sul posto solo il numero di operai essenziale per il proseguimento della produzione. Tuttavia, ha precisato un portavoce della compagnia petrolifera, "l'area di Bassora, dove sono situate le nostre attività, non è al momento interessata da episodi critici".