18 marzo 2014 Elicottero di una tv precipita a Seattle

Le vittime sarebbero almeno due Lo schianto è avvenuto vicino allo Space Needle, il simbolo della città

18:08 - Un elicottero di un'emittente tv è precipitato nei pressi del centro di Seattle, investendo almeno due auto. Il velivolo è precipitato nella Fisher Plaza, a poca distanza dallo Space Needle, la torre avveniristica simbolo della città. Al momento le vittime accertate sarebbero due. Un 37enne a bordo di una delle auto è rimasto ferito.

L'elicottero stava cercando di decollare dal tetto dell'edificio dove si trova la sede dell'emittente televisiva locale "Komo Tv". Secondo i vigili del fuoco della città americana, le auto coinvolte dallo schianto sono due o tre. Il Seattle Times ha anche riportato che un automobilista di 37 anni è stato ricoverato in seguito all'incidente; ora si trova in ospedale in condizioni critiche. Le autorità hanno chiuso al traffico la zona e hanno interrotto il servizio della monorotaia; chiuso anche lo stesso Space Needle.