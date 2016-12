Elezioni Ungheria, seggi aperti

07:58 - Seggi aperti in Ungheria per le elezioni per il nuovo parlamento. I sondaggi danno per vincente Fidesz, il partito del nazional-populista Viktor Orban, con una percentuale che nell'ultima rilevazione è del 47%. A sfidarlo l'Alleanza democratica, una coalizione di cinque partiti che viene accreditata di un 23%, mentre è grande l'attesa per vedere quale sarà l'affermazione per il partito di estrema destra Jobbik che i sondaggi danno al 21%.