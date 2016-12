Elezioni Slovacchia, seggi aperti

09:13 - Aperti i seggi in Slovacchia per il secondo turno delle elezioni presidenziali in quello che si annuncia come un duello serrato tra l'attuale premier, Robert Fico, e l'imprenditore milionario Andrej Kiska. Capo del governo dal 2006-2010 e dal 2012, Fico, 49 anni, ha vinto il primo turno delle presidenziali, il 15 marzo, con il 28% dei consensi, davanti a Kiska, 51 anni, che ha ottenuto il 24% dei voti. I seggi chiuderanno alle 22.