Elezioni, seggi aperti in Lituania

06:45 - Seggi aperti in Lituania per il primo turno delle elezioni presidenziali, nelle quali la presidente uscente Dalia Grybauskaite ha buone chance di conquistare il secondo mandato. I sondaggi preelettorali accreditano la 'donna di ferro', 58 anni, ad oltre il 50% delle intenzioni di voto. Ma tutto dipenderà dall'affluenza. Aperti alle 7 ora locale (le 6 in Italia), i seggi chiuderanno alle 20 (le 19). In serata è atteso il dato sull'affluenza.