06:40 - In un clima di grande incertezza, e dopo tre mesi di proteste antigovernative, hanno preso il via in Thailandia le elezioni legislative. Il voto anticipato è stato voluto dal primo ministro Yingluck Shinawatra per cercare di uscire dalla crisi. Sembra però invano, con l'opposizione che sta boicottando lo scrutinio. Clima particolarmente teso soprattutto nel sud del Paese, feudo dell'opposizione.