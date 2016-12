Elezioni Kiev,Poroshenko candidato

22:05 - Il "re del cioccolato" ucraino Petro Poroshenko, un oligarca che ha sostenuto la rivolta antigovernativa di Maidan, ha formalizzato la candidatura alle presidenziali del 25 maggio. Poroshenko, già in prima fila nella "rivoluzione arancione del 2004" è dato come favorito dai sondaggi. In questo momento Poroshenko raccoglierebbe il 24,9% dei voti, seguito a notevole distanza dall'ex pugile Vitali Klitschko (8,9%) e da Iulia Timoshenko (8,2%).