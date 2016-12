Elezioni Bangladesh, aperti i seggi

05:54 - Diversi episodi di violenza hanno segnato in Bangladesh l'apertura delle votazioni per il rinnovo del Parlamento unicamerale, con un bilancio provvisorio di quattro morti e un gran numero di seggi dati alle fiamme. Da novembre, almeno 120 persone sono morte in scontri di piazza. Oggi ancora la polizia e' intervenuta per reprimere l'attività di gruppi di oppositori che hanno incendiato almeno un centinaio di seggi in tutto il Paese.