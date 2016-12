Elezioni Afghanistan, i talebani minacciano nuovi attentati

08:47 - Allarme attentati in Afghanistan in vista delle elezioni presidenziali e provinciali che si terranno sabato. I talebani afghani hanno avvertito nuovamente che "un'ampia gamma di attacchi saranno lanciati in tutto il Paese. Tutto il complesso di queste elezioni falsificate - dicono tramite un comunicato - è sotto il tiro diretto dei nostri mujaheddin".

Nel messaggio si avvertono gli afghani a "non partecipare a queste false e contraffatte elezioni che si svolgono nella diretta occupazione americana".



Ciascun centro e operatore in queste elezioni, assicurano i talebani, "sono in pericolo per cui se qualcuno cercherà di partecipare a queste elezioni e di conseguenza subirà danni, sarà l'unico responsabile di questo".



Già il 10 marzo l'Emirato islamico dell'Afghanistan aveva pubblicato un proclama in cui sosteneva di aver "impartito ordini a tutti i nostri Mujaheddin di usare tutta la forza a loro disposizione per far fallire queste finte elezioni".