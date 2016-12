22:02 - Il comandante in capo dell'esercito egiziano, il generale Abdel Fattah al Sisi, ha annunciato le sue dimissioni da ministro della Difesa e la sua candidatura alle presidenziali. "Tendo la mano a tutti gli egiziani, non abbiamo conflitti con nessuno", ha detto in un discorso alla tv. "Tutti siamo uguali davanti alla legge e alla giustizia, che hanno un ruolo fondamentale nell'avvenire del Paese".