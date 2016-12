08:21 - Seggi aperti per il referendum Costituzionale egiziano, dove sono chiamati al voto oltre 53 milioni di elettori. Il testo oggetto del referendum è stato emendato da una commissione di 50 rappresentanti, dopo il "congelamento" della Costituzione approvata nel 2012, ispirata dai Fratelli musulmani, ora banditi come organizzazione terroristica. Le misure di sicurezza per garantire l'affluenza sono imponenti.