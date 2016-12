16:23 - Le elezioni presidenziali in Egitto si terranno il 26 e il 27 maggio. Lo ha annunciato l'alta Commissione elettorale, aggiungendo che "da domani e fino al 20 aprile ci si potrà registrare per candidarsi". Tre giorni fa il comandante in capo dell'esercito egiziano, il generale Abdel Fattah al Sisi, aveva annunciato le sue dimissioni da ministro della Difesa e la sua candidatura.