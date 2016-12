11:44 - Il governo egiziano si è dimesso: lo ha reso noto il ministro del turismo egiziano, Hisham Zazou. Secondo il quotidiano "Al Ahram", che per primo ha riportato la notizia, la decisione sarebbe arrivata al termine di una rapida riunione dell'esecutivo. Tra i presenti anche il Capo dell'esercito Al Sisi, dato da più parti come futuro candidato per la presidenza.