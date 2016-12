Egitto,processo di massa a islamici

21:44 - Il tribunale egiziano di Minya, che ha condannato a morte 37 estremisti islamici e altri 492 all'ergastolo, ha descritto i condannati come dei "demoni", che "veneravano il Talmud", uno dei libri sacri degli ebrei. Il caso delle sentenze di morte ha sollevato un'onda di proteste in tutto il mondo, anche perché si è trattato di un processo di massa, giudicato come sommario, con udienze durate pochi minuti: 1.200 in tutto gli imputati.