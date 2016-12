15:58 - Dopo l'Olanda, anche l'Italia, attraverso il ministero degli Esteri, sconsiglia viaggi in Sinai, compresi Sharm, Taba e Dabah. La misura - fa sapere la Farnesina - è legata al "progressivo deterioramento della sicurezza" e a minacce terroristiche. Sconsigliati anche viaggi non indispensabili in luoghi diversi "da aree turistiche in alto Egitto, costa continentale del Mar Rosso e Mediterraneo".