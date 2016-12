09:48 - Due bombe artigianali sono esplose in una piazza di Giza, la megalopoli che abbraccia parte del Cairo. L'obiettivo degli ordigni era una sede delle forze di sicurezza e, secondo le prima informazioni, il bilancio è di almeno 3 feriti. In seguito all'attacco sono state prese massicce misure di sicurezza nelle piazze simbolo della capitale egiziana, come Tahrir, Rabaa e Nahda.