Egitto, ancora orrore: trovati quattro corpi decapitati

13:57 - Altri quattro cadaveri decapitati sono stati trovati nelle ultime 48 ore nella zona del Sinai egiziano. Lo riferiscono fonti della sicurezza sul posto. La scorsa settimana il gruppo jihadista filo Al Qaeda del Sinai, Ansar Beit al Maqdis, ha diffuso un video con la decapitazione di altre quattro presunte spie del Mossad, i servizi segreti israeliani.

In Sinai, rivelano fonti qualificate, è vero e proprio terrore. I jihadisti di Ansar Beit al Maqdis "mettono in piedi di notte dei posti di blocco per dare la caccia a quelli che considerano collaboratori dell'esercito. "Hanno già ucciso almeno 10 capi tribù, mentre centinaia di famiglie sono state costrette a lasciare le proprie case temendo la collera dei jihadisti", aggiunge la fonte. Sono almeno 8 le persone decapitate nelle ultime settimane in Sinai.