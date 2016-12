Egitto, almeno 15 morti in scontri

17:32 - Continua a salire il numero delle vittime degli scontri in corso in Egitto. Sono almeno nove i morti a Alf-masqan, nei pressi di Giza. Lo riferiscono fonti della sicurezza mentre attivisti pro-Morsi parlano di "massacro con proiettili che arrivano da tutte le parti". Altri due morti si registrano a Helwan, a sud del Cairo, due a Minya, nell'Alto Egitto, uno ad Alessandria e a Mohandessin. In tutto il Paese, le vittime sono 15.