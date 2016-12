Egitto, 19enne in manette in sala parto Online le fotografie, la Rete si indigna

12:15 - Ammanettata in sala parto e ricondotta in carcere poco dopo la nascita, col cesareo, di sua figlia, chiamata Horreya, Libertà. Fanno il giro del web le fotografie che ritraggono la 19enne Dahab Abdel Hamid, con i ferri ai polsi in un letto di ospedale a Il Cairo, capitale dell'Egitto. La giovane era stata arrestata durante una manifestazione pro-Morsi. Per lei, come denuncia la famiglia, nessuna convalescenza: è già tornata in cella.

Dahab non è stata mai processata e, di conseguenza, non sta scontando alcuna condanna. Come centinaia di altri egiziani, è finita in carcere per le manifestazioni a favore del deposto primo ministro. E non sa quanto tempo ancora dovrà trascorrere dietro le sbarre.



Gli scatti la ritraggono sul letto dell'ospedale. In una mano, la sinistra, l'ago della siringa. L'altra, la destra, è invece legata con le manette alle sbarre della lettiga.



Le immagini non possono lasciare indifferenti e, grazie alla Rete, hanno fatto il giro del mondo.