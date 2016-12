Edimburgo, morto bimbo scomparso

11:42 - E' stato trovato morto Mikaeel Kular, il bimbo di tre anni scomparso dalla sua casa di Edimburgo lo scorso mercoledì. La mamma lo aveva messo a dormire alle 9 di sera, ma la mattina dopo sembrava dissolto nel nulla insieme al suo cappotto,i guanti e le scarpe. Poi la ferale scoperta: la polizia lo ha trovato senza vita nella regione del Fife. Sarebbe stata arrestata una persona, forse la madre, ma le indagini continuano.

La polizia ha detto che il corpo del piccolo è stato recuperato poco prima di mezzanotte. Centinaia di volontari della comunità locale si erano uniti ai servizi di emergenza per trovare Mikaeel. "Una persona è stata detenuta in relazione alla morte - spiega un agente- Vorrei ringraziare sinceramente tutti coloro che ci hanno assistito per le ricerche". Il corpo è stato trovato nel Fife , una regione a nord di Edimburgo, ma la polizia non ha rivelato in quale luogo preciso è stata fatta la scoperta.