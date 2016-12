06:01 - Duro colpo politico per il presidente Rafael Correa dalle elezioni municipali che si sono svolte domenica in Ecuador: i candidati della maggioranza governativa, infatti, sono stati sconfitti nelle tre principali città del paese, e anzitutto nella capitale Quito. Il presidente aveva presentato le elezioni come una prova di forza per la sua "rivoluzione cittadina" contro quella che ha definito "l'estrema destra".