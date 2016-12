09:57 - "Consideriamo Hamas responsabile del rapimento e dell'uccisione e sappiamo come saldare i conti con loro". Lo ha ribadito il ministro della difesa Moshè Yaalon all'indomani del ritrovamento dei corpi dei tre ragazzi israeliani. "Continueremo la caccia agli assassini - ha aggiunto - e non saremo in pace finché non li avremo presi". Il gabinetto di sicurezza israeliano dovrebbe tornare a incontrarsi stasera.