Ebola, ricoverata a Istanbul italiana di ritorno da un viaggio in Kenya

19:56 - Una donna italiana di 23 anni, E.S., è stata ricoverata venerdì a Istanbul con sintomi simili a quelli di Ebola. La donna era arrivata con un volo di linea dal Kenya e in viaggio si era sentita male. Prima della partenza dal Paese africano alla donna era stata diagnosticata la malaria. Durante il volo si è sentita male e, una volta arrivata all'aeroporto Ataturk, è stata trasportata in ospedale.

I medici che avevano visitato la donna in Kenya l'avevano autorizzata a viaggiare, nonostante le fosse stata diagnosticata la malaria. Si è imbarcata a Kano, in Nigeria, su un volo della Turkish Airlines per Istanbul. Quando si è sentita male fra i passeggeri si è diffuso il panico e il pilota ha chiesto alla torre di controllo dell'aeroporto Ataturk di mandare una equipe medica all'arrivo.



Sale il bilancio delle vittime di Ebola - Il bilancio delle vittime intanto sale mentre si apre un dibattito fra scienziati e bioeticisti su come utilizzare in modo etico le poche risorse farmaceutiche a disposizione. Nell'attesa che arrivi il vaccino.



Tra il 19 e il 20 agosto sono stati segnalati un totale di 142 nuovi casi di malattia da virus Ebola (confermati o sospetti) e 77 decessi in Guinea, Liberia, Nigeria e Sierra Leone. Lo afferma l'Oms. Il totale dei decessi dallo scoppio della crisi al 20 agosto è così salito a 1.427. Il totale dei casi è adesso 2.615. Ad oggi nessun caso è stato registrato fuori dalla Guinea, Liberia, Nigeria e Sierra Leone. Nessun caso invece in Europa o nel resto del mondo.



Sierra Leone, britannico positivo a test - Un cittadino britannico che vive in Sierra Leone è risultato positivo ai test per il virus dell'Ebola. Lo rendono noto le autorità sanitarie nel Regno Unito. Il ministero britannico della Salute fa sapere che la situazione è al vaglio dei medici "per assicurare le cure adeguate".