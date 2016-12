Ebola, quarantena in Sierra Leone

13:59 - In Sierra Leone, uno degli Stati africani più colpiti da Ebola, la popolazione dovrà rimanere in casa per quattro giorni, dal 18 al 21 settembre, per impedire il diffondersi dei contagi. Lo riferiscono alcuni media britannici citando fonti locali e sollevando dubbi sull'efficacia della misura. La Sierra Leone non è nuova ad iniziative di questo tipo: a luglio, infatti, il governo aveva proclamata la "giornata della permanenza a casa".