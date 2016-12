Ebola, Onu: "Grande preoccupazione"

02:00 - L'assemblea generale dell'Onu ha adottato per consenso una risoluzione con la quale gli Stati membri esprimono "grande preoccupazione per la diffusione del virus Ebola in Africa occidentale e per il rapido deterioramento della situazione". Il documento, che "plaude" all'intenzione del segretario generale Ban Ki-moon di istituire una missione per l'emergenza, chiede ai Paesi membri e all'intero sistema Onu di "fornire il proprio pieno sostegno".