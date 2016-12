Ebola, Oms: via a cure non testate

12:17 - Il comitato di esperti di etica medica riunito dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) si è detto favorevole al ricorso di trattamenti non ancora omologati contro l'epidemia di Ebola. "Nelle particolari circostanze di questa epidemia - si legge in una nota - e purché siano soddisfatte determinate condizioni, il panel è giunto al consenso che è etico offrire interventi non ancora testati, come potenziale trattamento o a titolo di prevenzione".