Ebola, Oms: "Possibili 20mila casi" Il numero dei morti sale a 1.552

13:26 - L'Organizzazione mondiale della sanità si prepara ad affrontare un totale di 20mila casi di Ebola nell'ambito dell'attuale epidemia in Africa dell'ovest. Attraverso una road map resa nota a Ginevra, si "riconosce che il numero complessivo di casi di Ebola potrebbe superare i 20mila nel corso di questa emergenza". Intanto il numero totale di casi confermati e probabili in Guinea, Liberia, Nigeria e Sierra Leone è salito a 3.069, con 1.552 decessi.

Nigeria, primo decesso fuori da Lagos - Primo decesso a causa del virus Ebola nella città di Port-Harcourt, nel sud-est della Nigeria. Lo hanno annunciato le autorità locali. La vittima è un medico: si tratta del primo decesso fuori dello Stato nigeriano del Lagos. Il medico ha contratto l'Ebola prestando le cure a un paziente che, a sua volta, era stato in contatto con il primo caso.



Allarme a Barcellona - A Barcellona, in Spagna, è stato rilevato un possibile caso di Ebola su un uomo di 38 anni, ricoverato per accertamenti nell'ospedale "Clinic". Il paziente, secondo quanto hanno reso noto le autorità sanitarie catalane, era in cura presso l'ospedale Vall d'Hebron ed è ora in una stanza di isolamento per le malattie infettive Clinic, come previsto dal protocollo per ogni caso sospetto.



I risultati del test sono attesi entro le prossime 48 ore. Si tratta del secondo allarme di Ebola rilevato a Barcellona, dopo quello di venerdì relativo a un diplomatico senegalese di 36 anni i cui esami, però, hanno poi dato risultato negativo.



Il 12 agosto scorso era morto in un ospedale di Madrid il missionario spagnolo Miguel Pajares che aveva contratto in Liberia il virus dell'ebola e che da tre giorni era sottoposto al trattamento sperimentale "ZMapp".