01:37 - E' aumentato in pochi giorni il bilancio di morti per il virus Ebola in Africa occidentale, arrivando alla cifra di 337 dall'inizio dell'anno. Lo dice l'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), secondo cui si tratta di una "nuova fiammata" epidemica della letale febbre emorragica. In Guinea, per l'agenzia dell'Onu, i casi sono 398, con 264 morti. Le altre vittime sono registrate in Liberia e in Sierra Leone.