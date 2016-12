18:58 - E' salito a 887 morti e oltre 1.600 casi di contagio il bilancio della diffusione dal virus Ebola in Africa. Lo annuncia l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Solo negli ultimi 4 giorni sono decedute 150 persone. Le vittime sono state 358 in Guinea, 255 in Liberia, 273 in Sierra Leone e una in Nigeria.