17:35 - "Aiuteremo i Paesi africani che lottano contro Ebola, inviando anche mezzi militari, come le unità speciali di messa in quarantena". Il presidente Usa, Barack Obama, tende la mano agli Stati alle prese con l'epidemia del virus e rassicura i suoi concittadini: "Al momento non è una minaccia per gli Stati Uniti. Non è una malattia che si propaga attraverso i voli aerei".