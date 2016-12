Ebola, nuovo allarme dall'Oms: vicini a 2mila casi

19:01 - L'epidemia di Ebola continua a mietere vittime, con 128 nuovi casi e 56 morti registrati tra il 10 e l'11 agosto. Lo afferma in un comunicato l'Oms, secondo cui il computo totale ora è di 1.975 casi. Il numero dei morti nei quattro Paesi colpiti, Guinea, Sierra Leone, Liberia e Nigeria, è salito a 1.069.

''Le operazioni di sorveglianza in Guinea, Nigeria e Sierra Leone hanno permesso di identificare e seguire tra il 94 e il 98% dei contatti avuti dai nuovi casi - spiega il comunicato - mentre in Liberia si stanno facendo sforzi per rafforzare queste pratiche, anche se nell'area servono aiuti ulteriori. L'esercito liberiano ha recentemente messo in quarantena una terza provincia del paese come parte dello sforzo per fermare la trasmissione''.