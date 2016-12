Ebola, morto saudita in quarantena

14:46 - Primo morto per il virus Ebola in Arabia Saudita. Un cittadino del Regno, di rientro dalla Sierra Leone, è morto per arresto cardiaco ma aveva sintomi riconducibili al virus. Lo rende noto il ministero della Salute saudita. L'uomo era in quarantena in un ospedale di Gedda e sarà inumato secondo i riti musulmani. Le autorità saudite garantiscono che tutte le misure sanitarie dettate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità verranno seguite.