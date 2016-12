05:19 - Le autorità sanitarie cubane hanno annunciato che aumenteranno il contingente di medici e operatori sanitari da inviare in Africa occidentale per combattere l'epidemia di Ebola. Oltre ai 165 medici ed infermieri, già previsti, da inviare in Sierra Leone ai primi di ottobre, un nuovo gruppo di 296 medici e operatori sarà spedito in Liberia e in Guinea, aree fortemente colpite dalla febbre emorragica.