Ebola, il Kenya: "Da noi non c'è" Vertice Ue: "Preoccupazione"

17:12 - "In Kenya non c'è l'Ebola". Lo precisa l'ambasciata della Repubblica africana a Roma esprimendo "preoccupazione per le notizie insinuanti la presenza del virus nel Paese". I responsabili della sede diplomatica tranquillizzano i viaggiatori: "Chi soggiorna a Nairobi o presso le località balneari costiere oppure è impegnato in safari, non corre alcun rischio".

"Il Ministero della Sanità del Kenya ha allertato tutti i suoi porti di ingresso (via aria, terra e mare) sulle misure restrittive da adottarsi per evitare l'importazione del virus Ebola nel Paese dalla costa dell'Africa occidentale colpita dall'epidemia - si legge nel comunicato diffuso dall'ambasciata a Roma -. In conseguenza di ciò gli esperti di sanità di frontiera monitorano tutti i passeggeri provenienti in Kenya da queste destinazioni e oltre".



"Il governo della Repubblica del Kenya ha messo in campo ulteriori risorse in aggiunta all'allerta rivolta a tutto il personale medico per garantire che eventuali casi sospetti siano rilevati e vengano adottate le azioni necessarie a scongiurare l'importazione di Ebola nel Paese".



"Inoltre - si legge ancora - l'Organizzazione mondiale della Sanità ha chiarito che il profilo di rischio del Kenya rispetto a Ebola non è cambiato, come riportato dai media. In una sua dichiarazione, l'Oms ha lodato il Kenya per i suoi sforzi nel mettere in atto misure volte a prevenire la possibile importazione e volte a implementare la diagnosi precoce nonché il contenimento qualora sia riscontrato un caso tra i viaggiatori in arrivo".



Vertice Ue esprime preoccupazione - "Preoccupazione" per la diffusione del virus Ebola in Africa, ma anche un appello a non isolare i Paesi colpiti esercitando i necessari controlli e seguendo le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della Sanità. E' quanto scrivono i leader dei 28 Paesi Ue nella bozza di conclusioni del vertice europeo.



Il Consiglio approva e sostiene "i fondi supplementari" messi a disposizione dall'Ue e dai Paesi membri e "i loro sforzi per fornire ulteriori risorse finanziarie e umane" per rispondere "al crescente bisogno di esperti sul campo", si legge ancora nella bozza di conclusioni del vertice in corso a Bruxelles.



Liberia vieta sbarco marinai nei porti - La Liberia ha annunciato il divieto di sbarco dei marinai nei propri porti fino a quando l'epidemia di Ebola non sarà sotto controllo. I marinai a bordo di navi commerciali possono, normalmente, beneficiare di un lasciapassare per raggiungere il porto, ma "per le navi che arrivano abbiamo annullato i lasciapassare. Assolutamente nessuno sarà autorizzato a scendere a terra", ha dichiarato Matilda Parker, responsabile dell'amministrazione dei 4 porti della Liberia, il Paese più colpito dell'epidemia.