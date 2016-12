Ebola, farmaco per Africa esaurito

06:19 - La società farmaceutica americana produttrice del farmaco ZMapp per la cura del virus Ebola, ancora allo stadio sperimentale, ha fatto sapere di avere spedito tutte le dosi disponibili in Africa occidentale, dove è in atto la peggiore epidemia mai propagata del virus. "Le scorte sono ormai esaurite - fanno sapere -. Ogni decisione relativa all'assunzione del farmaco dovrà essere presa dall'equipe medica che ha in carico il paziente".