21:03 - Un altro medico americano è risultato positivo al virus dell'Ebola. Lo riferisce l'organizzazione umanitaria SIM Usa. L'uomo, che non è stato identificato, stava curando pazienti di ostetricia in un ospedale di Monrovia, in Liberia, e non era in contatto con gli ammalati di Ebola ricoverati in isolamento. Si tratta del quarto americano a risultare positivo al virus: altri due sono guariti dopo essere stati curati ad Atlanta.