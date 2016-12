Ebola, caso sospetto in Svezia Autorità: negative le prime analisi

12:42 - Sono negative le prime analisi condotte dai medici svedesi su un uomo sospettato di aver contratto l'Ebola nel Paese. La persona, che presentava i sintomi tipici del virus, è stata messa in isolamento dopo il suo rientro da uno dei cinque Paesi dell'Africa occidentale (Liberia, Sierra Leone, Nigeria, Guinea e Senegal) colpiti dalla febbre emorragica.

Il rischio di un'epidemia di Ebola in Svezia "resta debole", ha spiegato lo specialista Aake Oertsqvist, invitando a non diffondere ingiustificati allarmismi. I test finora eseguiti "non mostrano alcun elemento indicante che l'uomo possa essere stato contagiato da Ebola", hanno sottolineato le autorità in un comunicato.



Il virus, contro il quale al momento non esiste alcun trattamento o vaccino, ha fatto ad oggi 1.552 morti su 3.069 casi confermati: 694 in Liberia, 430 in Guinea, 422 in Sierra Leone e 6 in Nigeria, secondo l'ultimo bilancio dell'Organizzazione mondiale della Sanità dello scorso 26 agosto. Un primo caso è stato è stato inoltre confermato in Senegal la scorsa settimana.