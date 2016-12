08:50 - Il Rwanda ha annunciato di aver posto in quarantena uno studente tedesco ricoverato in un ospedale a Kigali con dei sintomi del virus Ebola. Si attendono ora i risultati dei test che, nel giro di 48 ore, dovranno determinare se il paziente soffra di febbre emorragica. Il ministro rwandese della Sanità, Agnes Binagwaho, ha precisato che "il paziente aveva passato diversi giorni in Liberia prima di venire in Rwanda".